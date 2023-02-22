Beşiktaş'ın Elneny planı tutmadı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Muhammed Elneny'nin Arsenal ile sözleşme uzatması ile planlar suya düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Elneny planı tutmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2023 10:11
Beşiktaş'a Josef de Souza'nın ayrılığı sonrasında gündeme gelen Muhammed Elneny'den kötü haber geldi.  İngiltere Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal, Mısırlı yıldız ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Elneny'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.

"Benim için gurur verici"

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Muhammed Elneny; "Çok mutluyum. Kulübü ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Burada olduğum her gün, en iyisi olmamız için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2016'dan beri bu muhteşem kulübü temsil etmek benim için gurur verici. Şu anda kadromuzda sahip olduğumuz ruh ve birliktelik çok olumlu" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Elneny, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ