Beşiktaş'ın Elneny planı tutmadı

Beşiktaş'a Josef de Souza'nın ayrılığı sonrasında gündeme gelen Muhammed Elneny'den kötü haber geldi. İngiltere Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal, Mısırlı yıldız ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Elneny'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.



"Benim için gurur verici"



Kulübün resmi internet sitesine konuşan Muhammed Elneny; "Çok mutluyum. Kulübü ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Burada olduğum her gün, en iyisi olmamız için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2016'dan beri bu muhteşem kulübü temsil etmek benim için gurur verici. Şu anda kadromuzda sahip olduğumuz ruh ve birliktelik çok olumlu" ifadelerini kullandı.



30 yaşındaki Elneny, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol kaydetti.





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