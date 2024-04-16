Beşiktaş'ın efsanesi 'Baba Hakkı' unutulmadı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 35. yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş 'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 35. yıl dönümünde anılıyor.Siyah-beyazlı formayı giydiği 17 yılda önemli zaferlere imza atan Baba Hakkı, takım üzerindeki etkisi ve yetenekleriyle Beşiktaş ve Türk futbolunda büyük iz bıraktı.Beşiktaş formasını 1931-1948 yıllarında 439 maçta giyen Baba Hakkı, rakip kalelere 382 gol atmayı başardı. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın tarihinde kırılamayan bir rekor oldu.Golcü kimliğinin yanı sıra otoriter kişiliği ile de tanınan Baba Hakkı, uzun yıllar siyah-beyazlı takımın kaptanlığını da yaptı.Premier Lig ekibi Arsenal'in Londra davetini geri çevirerek Beşiktaş'ta kalmaya devam eden Hakkı Yeten, siyah-beyazlı formayla 5'i üst üste olmak üzere 8 kez İstanbul Ligi, 3 İstanbul Şilt ve Kupası, 1 Tayyare Kupası, 1 İzmir Fuar Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Başbakanlık Kupası, 1 Türkiye Futbol Şampiyonluğu Şilti ile 3 Özel Turnuva birinciliği kazanan kadroda yer aldı.Futbolu bırakmasının ardından iki dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Hakkı Yeten daha sonra Türkiye Futbol Federasyonunda asbaşkanlık görevini üstlendi.Hakkı Yeten, Beşiktaş Kulübünde de 3 dönem başkanlık yaptı. Daha sonra yönetim kurulu tarafından onursal başkan seçilen Baba Hakkı, 16 Nisan 1989'da yaşama veda etti.Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'la rekabetinde, siyah-beyazlı takım adına en golcü isim Baba Hakkı oldu.Fenerbahçe'ye karşı 58 maçta görev yapan Hakkı Yeten, 32 kez sarı-lacivertli takımın filelerini havalandırdı.Baba Hakkı, Galatasaray'a karşı ise 61 maçta 29 golle, siyah-beyazlı kulüpte en golcü futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.