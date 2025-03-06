Beşiktaş'ın duran toplardaki sırrı teknik ekipte!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Richard Hartis, duran top organizasyonlarını yöneten isim olarak dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın duran toplardaki sırrı teknik ekipte!
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06 Mart 2025 08:43
Son 6 resmi maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş'ta uzun süre kâbus olan duran toplarda yaşanan sıkıntıyı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı Richard Hartis sonlandırdı.

Ekipte kaleci antrenörü olarak yer alsa da Solskjaer, duran top organizasyonlarını yardımcısı Hartis'in yürüttüğünü söylemişti.

57 yaşındaki tecrübeli antrenör, takımın eksik yönünü kapatması için çok sıkı çalışmalar yaptırdı ve karşılığını aldı.

İngiliz çalıştırıcının, çok disiplinli olduğu belirtilirken savunmayı kısa sürede hizaya getirdiği istatistiklere de yansıdı.

ÖNCESİNDE TOPLAM 10 GOL YEDİ

Beşiktaş, Solskjaer'den önce Süper Lig ve Avrupa'da 25 maçta duran toplardan 2 gol atıp, 10 gol yemişti. Norveçli hocanın döneminde ise Siyah-beyazlılar, 7 lig ve Avrupa maçında duran toptan hiç ağlarını düşürmedi. Bunun yanı sıra 1 gol attı.

SIRA HÜCUMDA

İşin savunma kısmını çözdüğünü düşünen tecrübeli çalıştırıcı ve ekibi, bir süredir duran topta hücum setlerine yoğunlaşmış durumda.

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