Beşiktaş'ın derbi öncesi planları tuttu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik heyetin planı tuttu.
Kupada finale odaklanan Kartal 7 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş için avantaj elde ederken, Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depoladı.
HEDEF GOL YEMEMEKTİ
Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü karşısındaki ilk hedefi gol yemeden müsabakayı tamamlamaktı. İlk yarıda kalesinde ciddi tehlikeler yaşasa da ikinci devre toparlanan Beşiktaş kritik randevudan golsüz beraberlikle ayrılarak avantajı cebine koymayı başardı. Kartal'ın elde ettiği bu skor Serdar Topraktepe'yi sevindirdi. Alınacak olumsuz bir sonuç hem finali tehlikeye atacak hem de derbi öncesi morallerin bozulmasına neden olabilecekti.
Arthur Masuaku ve Salih Uçan'ın Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönüş yapmaları ayrı bir sevinç oluşturdu. Sakatlığı yeni düzelen Semih Kılıçsoy ise bu maçta riske edilmedi. Semih'in cumartesi günü derbinin kadrosunda yer alacağı bildirildi. Genç golcü derbide ilk 11'de forma giyerse Muleka sol kanada çekilecek. Solda verimli olamayan Rashica da büyük olasılıkla sağ kulvarda görev yapacak.
Kupada finale odaklanan Kartal 7 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş için avantaj elde ederken, Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depoladı.
HEDEF GOL YEMEMEKTİ
Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü karşısındaki ilk hedefi gol yemeden müsabakayı tamamlamaktı. İlk yarıda kalesinde ciddi tehlikeler yaşasa da ikinci devre toparlanan Beşiktaş kritik randevudan golsüz beraberlikle ayrılarak avantajı cebine koymayı başardı. Kartal'ın elde ettiği bu skor Serdar Topraktepe'yi sevindirdi. Alınacak olumsuz bir sonuç hem finali tehlikeye atacak hem de derbi öncesi morallerin bozulmasına neden olabilecekti.
Arthur Masuaku ve Salih Uçan'ın Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönüş yapmaları ayrı bir sevinç oluşturdu. Sakatlığı yeni düzelen Semih Kılıçsoy ise bu maçta riske edilmedi. Semih'in cumartesi günü derbinin kadrosunda yer alacağı bildirildi. Genç golcü derbide ilk 11'de forma giyerse Muleka sol kanada çekilecek. Solda verimli olamayan Rashica da büyük olasılıkla sağ kulvarda görev yapacak.