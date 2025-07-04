Beşiktaş'ın 2025 - 2026 sezonu fikstürü belli oldu!

Fikstür çekimi yapılan Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunda Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu.
6 NUMARALI TOPU BEŞİKTAŞ ÇEKTİ
6 numaralı topu Beşiktaş çekti. Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşü 7 kez deplasmana gidecek.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ın fikstürü şöyle;
1. Hafta: Kayserispor (D)
2. Hafta: Eyüpspor
3. Hafta: Konyaspor (D)
4. Hafta: Alanyaspor (D)
5. Hafta: Başakşehir
6. Hafta: Göztepe (D)
7. Hafta: Kocaelispor
8. Hafta: Galatasaray (D)
9. Hafta: Gençlerbirliği
10. Hafta: Kasımpaşa (D)
11. Hafta: Fenerbahçe
12. Hafta: Antalyaspor (D)
13. Hafta: Samsunspor
14. Hafta: Fatih Karagümrük (D)
15. Hafta: Gaziantep FK
16. Hafta: Trabzonspor (D)
17. Hafta: Rizespor