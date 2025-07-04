Beşiktaş'ın 2025 - 2026 sezonu fikstürü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu çekilirken Beşiktaş'ın maç takvimi de belli oldu.

calendar 04 Temmuz 2025 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 16:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın 2025 - 2026 sezonu fikstürü belli oldu!
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Fikstür çekimi yapılan Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunda Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu.

6 NUMARALI TOPU BEŞİKTAŞ ÇEKTİ

6 numaralı topu Beşiktaş çekti. Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşü 7 kez deplasmana gidecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ın fikstürü şöyle;

1. Hafta: Kayserispor (D)



2. Hafta: Eyüpspor

3. Hafta: Konyaspor (D)

4. Hafta: Alanyaspor (D)

5. Hafta: Başakşehir

6. Hafta: Göztepe (D)

7. Hafta: Kocaelispor

8. Hafta: Galatasaray (D)

9. Hafta: Gençlerbirliği

10. Hafta: Kasımpaşa (D)

11. Hafta: Fenerbahçe

12. Hafta: Antalyaspor (D)

13. Hafta: Samsunspor

14. Hafta: Fatih Karagümrük (D)

15. Hafta: Gaziantep FK

16. Hafta: Trabzonspor (D)

17. Hafta: Rizespor

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