Beşiktaş, ilk kaptanı Şeref Bey'i andı

Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu Şeref Bey'i vefatının 92. yılında saygı ve rahmetle andı.

calendar 13 Haziran 2025 11:57
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, ilk kaptanı Şeref Bey'i andı
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Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'in (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan (Beşiktaş'ın ŞEREF'i) Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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