Beşiktaş ilk 11'inde iki sürpriz!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ın ilk 11'inde sürpriz isimler yer aldı.



Teknik direktör Önder Karaveli, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet ederken, sağ bekte Rosier, stoper hattında Welinton ve Vida'nın yokluğunda Serdar Saatçı'ya görev verirken, sol bekte ise Umut Meraş yer aldı.



Sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz ise yedek kulübesinde yer buldu.



Orta ikilide Atiba ve Can Bozdoğan'a forma veren Karaveli, sağ kanatta Ghezzal, forvet arkasında ise Teixeira'ya şans verdi.



Sol kanatta Kenan Karaman forma şansı bulurken, Cyle Larin yedek kulübesinde yer aldı.



Siyah - beyazlılarda son haftalardaki performansıyla eleştiri alan Michy Batshuayi'nin yerine ise santrforda Güven Yalçın ilk 11'de forma buldu.





İLGİLİ VİDEO