Beşiktaş için Konrad de la Fuente gelişmesi

Marsilya'nın, Konrad de La Fuente'nin kiralık transferi için Real Valladolid ile anlaşma sağlayamadı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu için şu an Beşiktaş ve Olympiakos'un görüşme yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş için Konrad de la Fuente gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2022 20:38
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Konrad de la Fuente için yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Real Valladolid ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı belirtildi.

Bu gelişme sonrası Amerikalı futbolcunun Beşiktaş ve Olympiakos'tan birine transfer olabileceği ifade edildi. İki takımın da 21 yaşındaki oyuncu için Marsilya ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçiren Konrad de la Fuente, Marsilya'da 23 maçta sahaya çıktı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asitlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Amerikalı kanat oyuncusunun Marsilya 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ