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06 Haziran
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Beşiktaş'ı bekleyen yoğun dönem!

Beşiktaş, sezon başlamadan transferleri kampa yetiştirmek ve takımdan ayrılacak isimleri netleştirmek istiyor.

calendar 05 Haziran 2025 14:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ı bekleyen yoğun dönem!
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Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına 24 Temmuz'da çıkacak.

 Sezonun başlamasına kısa bir süre kala siyah-beyazlılar, transferleri bir an önce kampa yetiştirmek istiyor. Yönetim, yeni oyuncu transferleri kadar takımdan ayrılacak isimleri de netleştirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadro yapılanmasına hız veren Beşiktaş'ta, önümüzdeki haftalar hareketli geçecek.

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