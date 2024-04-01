Beşiktaş'ı bekleyen kritik viraj

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk, ligde ise üçüncülük hedefi olan Beşiktaş'ı zorlu maçlar bekliyor. Kartal, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda 7 kritik sınava çıkacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ı bekleyen kritik viraj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2024 12:11
Süper Lig'de üçüncülük, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor.

4 Nisan'dan itibaren birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda tam 7 maç yapacak.

Siyah- Beyazlı ekibin Süper Lig'deki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rize sınavları, ligdeki üçüncülük hedefi adına belirleyici olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olarak dikkati çekiyor.

Kara Kartal, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda fire vermek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, ligde 30 hafta sonunda 46 puanla 4. sırada bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery