Beşiktaş'ı bekleyen kritik viraj

Süper Lig'de üçüncülük, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor.
4 Nisan'dan itibaren birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda tam 7 maç yapacak.
Siyah- Beyazlı ekibin Süper Lig'deki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rize sınavları, ligdeki üçüncülük hedefi adına belirleyici olacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olarak dikkati çekiyor.
Kara Kartal, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda fire vermek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, ligde 30 hafta sonunda 46 puanla 4. sırada bulunuyor.
4 Nisan'dan itibaren birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda tam 7 maç yapacak.
Siyah- Beyazlı ekibin Süper Lig'deki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rize sınavları, ligdeki üçüncülük hedefi adına belirleyici olacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olarak dikkati çekiyor.
Kara Kartal, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda fire vermek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, ligde 30 hafta sonunda 46 puanla 4. sırada bulunuyor.