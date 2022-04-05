Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde!

Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u eleyerek adını dörtlü finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 18:32
Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı.

Müsabakaya; Enis Yatkın, Harun Hacıoğlu, Genco İlanç, Luka Mitrovic, Vladimir Bojanic, Nikola Crnoglavac ve Şevket Yağmuroğlu ile başlayan Beşiktaş, ilk yarısını 15-19 önde kapattığı maçtan 27-32 galip ayrıldı.

Maçtaki en skorer oyuncu, 7 gol kaydeden Genco İlanç olurken onu 6'şar gol ile Nikola Crnoglavac ve Luka Mitrovic takip etti.

İki maç sonunda rakibine toplamda 66-56'lık üstünlük sağlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda dörtlü finale katılmaya hak kazandı. 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.