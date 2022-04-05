Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde!

Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı.



Müsabakaya; Enis Yatkın, Harun Hacıoğlu, Genco İlanç, Luka Mitrovic, Vladimir Bojanic, Nikola Crnoglavac ve Şevket Yağmuroğlu ile başlayan Beşiktaş, ilk yarısını 15-19 önde kapattığı maçtan 27-32 galip ayrıldı.



Maçtaki en skorer oyuncu, 7 gol kaydeden Genco İlanç olurken onu 6'şar gol ile Nikola Crnoglavac ve Luka Mitrovic takip etti.



İki maç sonunda rakibine toplamda 66-56'lık üstünlük sağlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda dörtlü finale katılmaya hak kazandı.



