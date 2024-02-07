Beşiktaş gruplara mağlubiyetle veda etti

BKT Avrupa Kupası karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet tarafsız sahada oynanan maçta Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş gruplara mağlubiyetle veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 23:56
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. haftasında İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 yenildi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde bitiren Hapoel Shlomo Tel Aviv, devre arasına da 47-39 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan İsrail temsilcisi, üçüncü periyodunu 69-55 önde geçtiği mücadeleden 94-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından grubu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla eşleşti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery