Beşiktaş gözünü Hummels'e çevirdi

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu ve en iyi teklifi yaptığı Mats Hummels'ten bu hafta yanıt bekliyor. Öte yandan Siyah-beyazlıların en büyük hedeflerinden olan Angel Di Maria ise Copa America sonrasında kesin kararını verecek.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş gözünü Hummels'e çevirdi
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24 Haziran 2024 11:07
Son güncelleme 24 Haziran 2024 11:21
Beşiktaş'ta transfer bekleyişi devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kadrosuna ilk olarak Gabriel Paulista'yı katarken stopere bir takviye daha için gözler Mats Hummels'e çevrildi.

HUMMELS BU HAFTA KARAR VERECEK

İtalya'dan Roma başta olmak üzere Avrupa'dan da talipleri bulunan Mats Hummels'e en iyi teklifi yaptığı öğrenilen Beşiktaş, tecrübeli yıldızın yanıtını bekliyor.

Alman oyuncunun bu hafta Beşiktaş'a kesin kararını ileteceği ifade edildi. Transfer konusunda umutlu olan Beşiktaş, olumsuz bir durumda ise rotayı hemen listedeki diğer isimlere çevirecek.

DI MARIA, COPA AMERICA'DAN SONRA

Beşiktaş'ın taraftarları coşturacak bir yıldız arayışında listesinin ilk sıralarında ise Angel Di Maria bulunuyor.

Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel da göreve gelmesinin ardından bir süredir transfer komitesinin sürdürdüğü görüşmelere dahil oldu. Arjantinli oyuncu, Beşiktaş'a kapıyı kapatmadı ve kararını Copa America'dan sonra vereceğini iletti.



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