Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu!

Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte Siyah beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş hazırlık maçında F.Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimden rotasonlu kadro istiyor.



Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında Beşiktaş yönetimi o bölgeye transfer için düğmeye bastı.



Ghezzal'ın sakatlığın ardından transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Adam Mohamed Ounas'a çevrildi.



Kariyerine Fransız ekibi Lille'de devam eden Cezayirli orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlılar fiyat araştırması yapıyor.



Takvim'de yer alan habere göre, Şenol Güneş'in bu mevki için transfer istemesiyle düğmeye basan Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcuyu bonservisi ile alması için en az 8 milyon euro bedeli gözden çıkarması gerekiyor.



Beşiktaş, kulübü Lille ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi ve 1 yıl da opsiyonu bulunan oyuncuyu kiralamak istiyor.



Şenol Güneş'in ısrarla istediği Cezayirli oyuncu için kulübüyle temaslar devam ediyor.



Öte yandan futbolcunun eski kulübü Napoli ile Lille arasındaki anlaşma sebebiyle bonservis bedelinin en az 1 milyon euro daha artabileceği ifade edildi.



Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcu bu sezon Ligue 1 ekibi Lille'de 10 maçta oynadı 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Ounas kariyerinde daha önce İtalyan ekibi Napoli'nin yanı sıra Cagliari ve Bordeaux gibi takımlarda da forma giydi.



Bu sezon Lille formasıyla 10 karşılaşmada görev alan Adam Ounas, 1 gol kaydetti. Adam Ounas, Cezayir A Milli Takımı'nda 17 karşılaşamda görev aldı. 26 yaşındaki oyuncu milli takım formasıyla 6 gol katkısı verdi.





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