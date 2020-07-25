Süper Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Gençlerbirliği ile Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'un Göztepe'ye kaybetmesinin ardından Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı men cezası için CAS'a yaptığı itiraz olumsuz sonuçlanırsa, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'nda katılacak.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Atiba Hutchinson (penaltı), 78. dakikada Abdoulay Diaby ve 81. dakikada Muhammed Elneny (penaltı) kaydetti. Siyah-beyazlılarda Enzo Roco, sakalandığı için 39. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.



Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği 36 puanla ligi 14. sırada bitirdi. 62 puanlı Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un ardından sezonu 3. sırada noktaladı.



BEŞİKTAŞ'TA 4 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı.



Üçüncülük şansını koruyan Beşiktaş, sezonun son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.



Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ilk 11'inde takımdan ayrılan ve cezalı futbolcular nedeniyle zorunlu değişiklik yaptı.



Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten son maçta faydalanmadı.



Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.



Siyah-beyazlı formayla bu sezon 13 gol atan Burak Yılmaz'ın yerine Gençlerbirliği karşısında forvette genç futbolcu Güven Yalçın görev yaptı.



Beşiktaş'ın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rıdvan Yılmaz, Mumammed Elneny, Atiba Hutchinson, Diaby, Tyler Boyd, Nkoudou ve Güven Yalçın oluşturdu.



Ankara'ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu.



Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izledi.



STANCU KADRODA YOK



Ev sahibi Gençlerbirliği'nin 14 golle en skorer futbolcusu olan Bogdan Stancu, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemedi.



Gençlerbirliği'nin Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Rumen futbolcu Bogdan Stancu, bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak, kariyer rekorunu kırmıştı.



Başkent ekibinde Stancu'nun yanı sıra Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Fabricio Baiano, Stephane Sessegnon, kaleci Kristoffer Nordfeldt ve genç oyuncu Ömer Alper Tatlısu da sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.



HAMZAOĞLU'DAN GENÇLERE ŞANS



Kırmızı-siyahlı ekipte altyapıdan ilk 11'de 6, 20 kişilik kadroda ise 11 oyuncu yer aldı. Ligde kalmayı garantileyen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 19 yaşındaki Sami Gökhan Altıparmak ile 21 yaşındaki İlker Karakaş ve Arda Kızıldağ'a ilk 11'de şans verdi. Genç futbolcular Sami Gökhan ve İlker, Süper Lig'de ilk kez 11'de maça başladı.



Hamzaoğlu, ilk 11'de Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Flavio Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Giovanni Sio, Sami Gökhan Altıparmak, Daniel Candeias ve İlker Karakaş'ı tercih etti.



DIABY 'VAR'A TAKILDI



Karşılaşmanın ilk yarısında hem Gençlerbirliği, hem de Beşiktaş zaman zaman tehlikeli ataklar üretti. İlk yarıda Beşiktaş'ın iki, Gençlerbirliği'nin ise bir golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Maçın 15. dakikasında Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



G.BİRLİĞİ'NİN FRİKİK GOLÜ İPTAL



Maçın 33. dakikasında Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.



N'KOUDOU'NUN GOLÜ DE İPTAL



Karşılaşmanın 43. dakikasında Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.



ATIBA PENALTIDAN ATTI!



Golsüz biten ilk yarının ardından Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında daha fazla rakip kaleye gitmeye başladı. Siyah-beyazlılar, baskılı başladığı ikinci yarının hemen başında penaltı kazandı. Maçın 50. dakikasında Atiba'nın pasıyla Gökhan sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Candeias araya girdi. Hakem Candeias'ın topla elle oynadığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Atiba, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLÜ BULDU



Gençlerbirliği, Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından siyah-beyazlı kalede tehlikeli pozisyonlar üretti ama sonuç alamadı. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin baskısını kırdı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Beşiktaş ikinci golü buldu. Elneny'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diaby, ceza sahasının dışında çıkan kaleci Burak'tan sıyrdıldı ve topu yerden bir vuruşla filelere gönderdi.



BEŞİKTAŞ, ELNENY İLE MAÇI BİTİRDİ



Karşılaşmanın 79. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Diaby, kaleci Burak'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Elneny, penaltı atışında kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. Beşiktaş'ta ilk golünü sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'ne atan Elnenny, ikinci golünü de Başkent ekibine atmış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Hutchinson'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Halil İbrahim Pehlivan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

7. dakikada Flavio'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Diaby'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmadan seken topa Hutchinson gelişine vuruşunu yaptı, direğe çarpan top auta gitti.

15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



