Beşiktaş, Gedson'un tamamını istiyor!

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.



10 MİLYON EUROLUK TALEP



Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun yüzde 50'lik kalan haklarını almak amacıyla Portekiz kulübüyle masaya oturdu. Görüşmelerde Benfica'nın 10 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da pay talep ettiği öğrenildi.



RUS KULÜPLERİ DE TALİP





26 yaşındaki Portekizli oyuncuya Rus kulüplerinin ciddi ilgisi olduğu bilinirken, Beşiktaş yönetimi, oyuncunun tamamına sahip olmadan bir satış gerçekleştirmeyi düşünmüyor.



Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, hem sportif hem ekonomik anlamda maksimum faydayı sağlamak adına pazarlıkları sürdürüyor.



