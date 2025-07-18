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Beşiktaş, Gedson'un tamamını istiyor!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kalan yüzde 50'lik bonservisini almak için Benfica ile masada. Portekiz ekibi, 10 milyon euro ve satıştan pay istiyor.

calendar 18 Temmuz 2025 08:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 08:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Gedson'un tamamını istiyor!
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.

10 MİLYON EUROLUK TALEP

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun yüzde 50'lik kalan haklarını almak amacıyla Portekiz kulübüyle masaya oturdu. Görüşmelerde Benfica'nın 10 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da pay talep ettiği öğrenildi.

RUS KULÜPLERİ DE TALİP

26 yaşındaki Portekizli oyuncuya Rus kulüplerinin ciddi ilgisi olduğu bilinirken, Beşiktaş yönetimi, oyuncunun tamamına sahip olmadan bir satış gerçekleştirmeyi düşünmüyor.

Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, hem sportif hem ekonomik anlamda maksimum faydayı sağlamak adına pazarlıkları sürdürüyor. 

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