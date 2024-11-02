Beşiktaş, Galatasaray'ın duran top antrenörünü alıyor!

Bu sezon duran toplardan birçok gol yiyen Beşiktaş çözüm için uzman bir isme yöneldi. Siyah Beyazlılar daha önce Galatasaray'da görev yapan Sargon Duran'ı teknik ekibe katmaya hazırlanıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Galatasaray'ın duran top antrenörünü alıyor!
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02 Kasım 2024 11:05
Son güncelleme 02 Kasım 2024 11:17
Beşiktaş bu sezon en çok sıkıntıyı duran toplardan çekti. Siyah beyazlıların kalesinde gördüğü gollerin yüzde 40'ı duran toplardan geldi.

ÇÖZÜM SARGON DURAN

Son Galatasaray maçında da birbirinin kopyası iki golün duran toptan yenmesi üzerine harekete geçildi. Siyah beyazlı yönetim, duran top uzmanı olan Sargon Duran'la görüşmeye başladı. Avusturyalı teknik adam iki sezon önce Galatasaray'da görev almış, daha sonra ülkesine dönmüştü. Beşiktaş, Sargon Duran'ı yeniden Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. 

TAÇLARI BİLE HAZIRLIYOR

Van Bronckhorst'un da isteğiyle gerçekleşen görüşmelerde sona gelindi. Duran'ın önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş için mesaiye başlaması bekleniyor. 2019-20 sezonunda A. Wien'de yardımcı antrenör olarak da çalışan 37 yaşındaki Duran, taç atışları için bile özel taktikler hazırlamasıyla biliniyor. Sargon Duran'ın uzmanlığı ise köşe vuruşları. Siyah beyazlıların, Duran'ın teknik ekibe katılmasıyla birlikte hem savunma hem de hücum etkinliğinin artması bekleniyor. 
 

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