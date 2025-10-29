30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta JL Bourg'u farklı geçti!

BKT EuroCup B Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, sahasında Fransa temsilcisi JL Bourg'u 90-60 mağlup etti.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 5. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Cosea'yı 30 sayı farkla 90-60 mağlup etti.
 
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta baştan sona üstün oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 26-13 önde geçti. Devre arasına 55-27 üstün giren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 66-46 önde kapattığı maçı 90-60 kazandı.
 
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Sezona 4'te 4 yaparak giren Cosea ise ilk kez mağlup oldu.
 
Beş oyuncusu çift haneli skor üreten Beşiktaş'ta Devon Dotson ve Yiğit Arslan 16'şar sayı, Ante Zizic 15 sayı 14 ribaunt, Jonah Methews 14 sayı, Anthony Brown ise 11 sayıyla oynadı.
 
SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi
 
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Gentian Cici, Stefan Calic
 
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 14, Dotson 16, Kamagate 3, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 16, Morgan 2, Lemar 3, Emir Adıgüzel, A. Brown 11, V. Brown 8, Zizic 15
 
JL BOURG-EN-BRESSEILE: Mcghee 10, Mitchell 7, Moulare 4, Labanca 3, Mcdowell-White 6, Gach 5, Mbaya 3, Lindo 11, Kokila 4, Mokoka 7
 
1'İNCİ PERİYOT: 26-13
 
DEVRE: 55-27
 
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-46
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.