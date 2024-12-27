Beşiktaş Fibabanka, Sırp yıldız Uros Plavsic'i açıkladı

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, Sırp milli oyuncu Uros Plavsic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan transfer edilen 26 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Plavsic, bu sezon Kızılyıldız formasıyla THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 maçta 5,2 sayı ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.



