Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı ağırlayacak

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol BKT Avrupa Kupası 5. hafta maçında 22 Ekim Salı günü Joventut Badalona'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı ağırlayacak
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21 Ekim 2024 11:54
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Joventut Badalona takımını ağırlayacak.

İstanbul'da Beşiktaş Fibabanka Spor Salonu'nda 22 Ekim Salı günü oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Fibabanka ve rakibi Joventut Badalona'nın A Grubu'nda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

 
 
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