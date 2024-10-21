Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı ağırlayacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Joventut Badalona takımını ağırlayacak.
İstanbul'da Beşiktaş Fibabanka Spor Salonu'nda 22 Ekim Salı günü oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş Fibabanka ve rakibi Joventut Badalona'nın A Grubu'nda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
İstanbul'da Beşiktaş Fibabanka Spor Salonu'nda 22 Ekim Salı günü oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş Fibabanka ve rakibi Joventut Badalona'nın A Grubu'nda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.