Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB

Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice

Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg

Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic

Real Sociedad: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice



AZ Alkmaar: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic

Braga: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg

Olympiakos: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB

Lyon: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim

PAOK: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS

Maccabi Tel Aviv: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş

Ferençvaroş: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht



3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ



Karabağ: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg

V. Plzen: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao

Bodo/Glimt: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice

Union Saint Gilloise: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente.

Dinamo Kiev: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim

Ludogorets: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht

Midtylland: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB

Malmö: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş

4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Athletic Bilbao: Slavia, Roma, AZ, Fenerbahçe, Viktoria, Ludogorets, Elfsborg, Beşiktaş

Hoffenheim: Tottenham, Porto, Lyon, Braga, Dinamo Kiev, Midtjylland, FSCB, Anderlecht

Nice: Rangers, Lazio, Sociedad, Ferençvaroş, Bodo, Union, Twente, Elfsborg

Anderlecht: Porto, Slavia, Ferençvaroş, Sociedad, Ludogorets, Viktoria, Hoffenheim, RFS

Twente: Lazio, Man United, Fenerbahçe, Olympiakos, Union, Malmö, Beşiktaş, Nice

FCSB: Man United, Rangers, Olympiakos, PAOK, Midtjylland, Qarabağ, RFS, Hoffenheim

RFS: Ajax, Frankfurt, PAOK, Maccabi, Galatasaray, Dinamo Kiev, Anderlecht, FCSB

ELFSBORG: Roma, Tottenham, Braga, AZ, Qarabağ, Galatasaray, Nice, Athletic Bilbao



AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

36 TAKIM KATILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

İLK 8 TUR ATLAYACAK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.