Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçın hakemi belli oldu. 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak dev derbiyi Volkan Bayarslan yönetecek.



Derbide Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Dev maçta Atilla Karaoğlan ise 4. hakemlik görevini üstlenecek.



Maç öncesinde Beşiktaş 14 puanla 4. sırada bulunuyor. 6 maç oynanyan ve bir haftayı bay geçen Fenerbahçe ise 13 puanla 6. sırada yer alıyor.





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