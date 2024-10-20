Beşiktaş evinde Nesibe Aydın'ı yendi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 72-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş evinde Nesibe Aydın'ı yendi!
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20 Ekim 2024 17:10
Son güncelleme 20 Ekim 2024 17:11
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 72-64 mağlup etti. 
 Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Atakan Kaymak, Sait Nedim Çelik

Beşiktaş: Evans 18, Winterburn 4, Elif Bayram 12, Fagbenle 20, Hillsman 10, Özge Özışık 2, Melek Uzunoğlu 6, Hatice Pelin Gülçelik

Nesibe Aydın: Wallace 16, Nared 17, Serfa 3, Wheeler 15, Damla Gezgin 6, Merve Arı 2, Sevgi Tonguç 5, Merve Uygül Bostancı, Başak Altunbey

1. Periyot: 28-14

Devre: 38-36

3. Periyot: 57-46

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