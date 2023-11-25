ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.
Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 98-75 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki altıncı galibiyetini aldı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Memiş, Sami İrek
Beşiktaş: Yueru Li 21, Melek Uzunoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nogic 10, Evans 26, Elif Bayram 11, Krivacevic 8, Elif Ülkü 4, Ceyda Necmiye Bekar 2, Zeynep Can, Sevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 15, Öykü Canlıel 6, Sena Işık 8, Elanur Demir 6, Brown 27, Şara Baş 7, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3
1. Periyot: 33-19
Devre: 52-39
3. Periyot: 79-58
Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 98-75 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki altıncı galibiyetini aldı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Memiş, Sami İrek
Beşiktaş: Yueru Li 21, Melek Uzunoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nogic 10, Evans 26, Elif Bayram 11, Krivacevic 8, Elif Ülkü 4, Ceyda Necmiye Bekar 2, Zeynep Can, Sevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 15, Öykü Canlıel 6, Sena Işık 8, Elanur Demir 6, Brown 27, Şara Baş 7, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3
1. Periyot: 33-19
Devre: 52-39
3. Periyot: 79-58
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