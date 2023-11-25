Beşiktaş evinde farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 98-75 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş evinde farklı kazandı
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25 Kasım 2023 16:32
Son güncelleme 25 Kasım 2023 17:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. 

Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 98-75 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki altıncı galibiyetini aldı. 

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Memiş, Sami İrek

Beşiktaş: Yueru Li 21, Melek Uzunoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nogic 10, Evans 26, Elif Bayram 11, Krivacevic 8, Elif Ülkü 4, Ceyda Necmiye Bekar 2, Zeynep Can, Sevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 15, Öykü Canlıel 6, Sena Işık 8, Elanur Demir 6, Brown 27, Şara Baş 7, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 3

1. Periyot: 33-19

Devre: 52-39

3. Periyot: 79-58

 

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