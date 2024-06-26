Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 ayrılık

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 ayrılık
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26 Haziran 2024 17:01
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

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