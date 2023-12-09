Beşiktaş Emlakjet evinde Bahçehir'i yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-94 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet evinde Bahçehir'i yendi
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09 Aralık 2023 17:32
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 95-94 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Emlakjet 8. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji de 7 mağlubiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes'i konuk edecek. Bahçeşehir Koleji ise Reeder Samsunspor'u ağırlayacak.

1. P: Beşiktaş Emlakjet: 26 - 27 :Bahçeşehir Koleji
2. P: Beşiktaş Emlakjet: 18 - 28 :Bahçeşehir Koleji
3. P: Beşiktaş Emlakjet: 35 - 20 :Bahçeşehir Koleji
4. P: Beşiktaş Emlakjet: 16 - 19 :Bahçeşehir Koleji

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