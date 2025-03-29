Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin 36. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş derbisini 10 kişi tamamladı. Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi ve sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjar, çıktığı ilk İstanbul derbisinden galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde iki maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Nisan Çarşamba günü ise Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.
PUAN DURUMU
(71) Galatasaray (28 maç)
(65) Fenerbahçe (27 maç)
(47) Beşiktaş (27 maç)
OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç'un yerine sağ bekte Jonas Svensson'a, savunmanın ortasında ise sakatlanan Felix Uduokhai'nin yerine ise Emirhan Topçu'ya forma verdi.
Golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi'yi ise Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Deneyimli teknik adamın, sarı-kırmızılı takım karşısında forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmaması dikkati çekti.
CIRO IMMOBILE YEDEK KALDI
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbide ilk 11'de şans vermediği İtalyan futbolcu, bu sezon üçüncü kez yedek soyundu.
Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Immobile, son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ SİSTEM
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı.
Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi.
Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti.
SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.
Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.
JONAS SVENSSON İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.
Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
URS MEIER, TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi.
Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını paylaşarak "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerine yer verdi.
Meier'in, derbiyi Serdal Adalı ile izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği öğrenildi.
Beşiktaş Kulübünün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden olmuştu.
DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.
Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.
OKAN BURUK İLK 11'İNİ KORUDU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son maçın ilk 11'ini korudu.
Ligde geride kalan 27 müsabakada 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.
Teknik direktör Okan Buruk, kritik müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'ini çıkardı.
Tecrübeli teknik adam, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina'yı yedek kulübesinde bekletti.
Okan Buruk, ligin 28. haftasında 4-0 kazandıkları Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
KADRODA YER ALMADILAR
Teknik direktör Okan Buruk, yabancı futbolcular Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert'i maç kadrosuna yazmadı.
Buruk, sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmayan Senegalli sol bek Jakobs'un yanı sıra ağrıları bulunan Macar kanat oyuncusu Sallai ile Danimarkalı sağ bek Jelert'i derbinin kadrosuna almadı.
Tecrübeli teknik adam, ayrıca genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü de maç kadrosuna dahil etmedi.
İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'da üç futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekipte ara transferde kadroya katılan Eren Elmalı, Frankowski ve Morata, ilk kez bir resmi müsabakada siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dolmabahçe'de takımlarını destekledi.
Akşam saatlerinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Tüpraş Stadı'na getirildi.
Misafir takım tribünündeki yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına Beşiktaş karşısında destek verdi.
BEŞİKTAŞ BASKISI
Beşiktaş, karşılaşmaya daha baskılı başlayan taraf oldu. 3. dakikada gelişen atakta Ernest Muçi'nin ceza sahası içinden vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Bir dakika sonra ise kullanılan kornerde Gedson Fernandes'in ön direkten kafa vuruşu dışarıya gitti.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, karşılaşmanın 20. dakikasında etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Frankowski'nin yerden ortasında Alvaro Morata topa dokunamadı ve kaleci Mert Günok topu iki hamlede kontrol etti.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 23. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sol kanatta topla buluşan Rafa Silva, topu ceza sahasına kadar taşıdıktan sonra kendisine engel olmaya çalışan Davinson Sanchez'i geçti ve topu ağlara gönderdi.
DERBİDE KIRMIZI KART ÇIKTI
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide 36. dakikada Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü. Hakem Yasin Kol, 33. dakikada Galatasaray ceza sahası önünde Frankowski ile Ernest Muçi arasında yaşanan pozisyon sonrası Frankowski'ye sarı kart gösterdi. Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Frankowski'ye kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle derbide 10. dakikadan itibaren 10 kişi oynamaya başladı. Sarı-kırmızılılarda Frankowski'nin oyundan atılmasının ardından Barış Alper Yılmaz sağ beke geçti.
BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Beşiktaş, karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray karşısında Ernest Muçi ile ikinci golü buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ernest Muçi, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Hakem Yasin Kol, yardımcısından gelen uyarının ardından Muçi'den önce topla oynayan Gedson Fernandes'in ofsaytta olduğunu işaret etti ve golü iptal etti.
DEVRE BİTMEDEN EŞİTLİK!
Galatasaray, Beşiktaş karşısında 45. dakikada eşitliği buldu. Bu dakikada ceza sahası dışından şansını deneyen Lucas Torreira, çok iyi bir şut çıkardı ve kaleci Mert'i mağlup ederek topu filelerle buluşturdu. Torreira'nın bu golüyle Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk tehlike Galatasaray'dan geldi. 46. dakikada Eren'in rakip ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen'in şutu yandan auta çıktı.
JOAO MARIO KALEYİ BULAMADI
48. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Milot Rashica ortasını yaptı, Joao Mario'nun ceza sahası içinde gelişine şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da bu dakikada Yunus Akgün yerini Mario Lemina'ya bıraktı.
SEMİH KILIÇSOY OYUNDA
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de karşılaşmanın 66. dakikasında Semih Kılıçsoy'u oyuna sürdü. Beşiktaş'ta bu dakikada kenara gelen isim Ernest Muçi oldu.
BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 66. dakikasında Gedson Fernandes'in attığı golle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Mario'nun vuruşu Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un kale alanındaki vuruşunda top ağlara gitti. Beşiktaş derbide tekrar öne geçti.
BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, karşılaşmanın 79. dakikasında üçüncü gole yaklaştı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Beşiktaş, Galatasaray'ı savunmada az adamla yakaladı. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
OKAN BURUK'TAN RİSK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 83. dakikada risk aldı. Galatasaray'da bu dakikada Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.
SEMİH'E KIRMIZI KART ÇIKTI
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, mücadelenin 90+5. dakikasında rakip ceza sahası önünde Davinson Sanchez'e arkadan bir faul yaptı. Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Semih'e kırmızı kart gösterdi.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Beşiktaş, Galatasaray karşısında kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.
23. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Joao Mario'dan orta sahanın solundan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Rafa Silva, altıpas köşesinde Sanchez'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.
30. dakikada ceza sahası sol çaprazından Eren Elmalı'nın penaltı noktasının yakınına çıkardığı topu Torreira kontrol ettikten sonra yayın üzerindeki Sara'ya çıkardı. Oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Emirhan Topçu'nun savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Muçi, Frankowski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonda Frankowski'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu inceleyen Yasin Kol, sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
45. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı pasla kaleyi cepheden gören noktadan yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkaran Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
Derbi maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
66. dakikada Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.
79. dakikada hızlı gelişen atakta Joao Mario, sol kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Rashica'ya aktardı. Kosovalı kanat oyuncusunun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Muçi (Dk. 65 Semih Kılıçsoy), Rashica, Joao Mario (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva (Dk. 90+3 Salih Uçan)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 83 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Torreira (Dk. 83 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 71 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 62 Lemina), Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 23 Rafa Silva, Dk. 66 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45 Torreira (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Dk. 36 Frankowski (Galatasaray), Dk. 90+6 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 55 Svensson, Dk. 69 Masuaku, Dk. 90+2 Rashica (Beşiktaş), Dk. 69 Barış Alper Yılmaz, Dk. 87 Sanchez, Dk. 90+7 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin 36. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş derbisini 10 kişi tamamladı. Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi ve sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjar, çıktığı ilk İstanbul derbisinden galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde iki maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Nisan Çarşamba günü ise Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.
PUAN DURUMU
(71) Galatasaray (28 maç)
(65) Fenerbahçe (27 maç)
(47) Beşiktaş (27 maç)
OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç'un yerine sağ bekte Jonas Svensson'a, savunmanın ortasında ise sakatlanan Felix Uduokhai'nin yerine ise Emirhan Topçu'ya forma verdi.
Golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi'yi ise Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Deneyimli teknik adamın, sarı-kırmızılı takım karşısında forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmaması dikkati çekti.
CIRO IMMOBILE YEDEK KALDI
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbide ilk 11'de şans vermediği İtalyan futbolcu, bu sezon üçüncü kez yedek soyundu.
Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Immobile, son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ SİSTEM
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı.
Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi.
Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti.
SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.
Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.
JONAS SVENSSON İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.
Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
URS MEIER, TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi.
Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını paylaşarak "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerine yer verdi.
Meier'in, derbiyi Serdal Adalı ile izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği öğrenildi.
Beşiktaş Kulübünün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden olmuştu.
DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.
Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.
OKAN BURUK İLK 11'İNİ KORUDU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son maçın ilk 11'ini korudu.
Ligde geride kalan 27 müsabakada 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.
Teknik direktör Okan Buruk, kritik müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'ini çıkardı.
Tecrübeli teknik adam, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina'yı yedek kulübesinde bekletti.
Okan Buruk, ligin 28. haftasında 4-0 kazandıkları Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
KADRODA YER ALMADILAR
Teknik direktör Okan Buruk, yabancı futbolcular Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert'i maç kadrosuna yazmadı.
Buruk, sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmayan Senegalli sol bek Jakobs'un yanı sıra ağrıları bulunan Macar kanat oyuncusu Sallai ile Danimarkalı sağ bek Jelert'i derbinin kadrosuna almadı.
Tecrübeli teknik adam, ayrıca genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü de maç kadrosuna dahil etmedi.
İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'da üç futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekipte ara transferde kadroya katılan Eren Elmalı, Frankowski ve Morata, ilk kez bir resmi müsabakada siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dolmabahçe'de takımlarını destekledi.
Akşam saatlerinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Tüpraş Stadı'na getirildi.
Misafir takım tribünündeki yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına Beşiktaş karşısında destek verdi.
BEŞİKTAŞ BASKISI
Beşiktaş, karşılaşmaya daha baskılı başlayan taraf oldu. 3. dakikada gelişen atakta Ernest Muçi'nin ceza sahası içinden vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Bir dakika sonra ise kullanılan kornerde Gedson Fernandes'in ön direkten kafa vuruşu dışarıya gitti.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, karşılaşmanın 20. dakikasında etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Frankowski'nin yerden ortasında Alvaro Morata topa dokunamadı ve kaleci Mert Günok topu iki hamlede kontrol etti.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 23. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sol kanatta topla buluşan Rafa Silva, topu ceza sahasına kadar taşıdıktan sonra kendisine engel olmaya çalışan Davinson Sanchez'i geçti ve topu ağlara gönderdi.
DERBİDE KIRMIZI KART ÇIKTI
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide 36. dakikada Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü. Hakem Yasin Kol, 33. dakikada Galatasaray ceza sahası önünde Frankowski ile Ernest Muçi arasında yaşanan pozisyon sonrası Frankowski'ye sarı kart gösterdi. Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Frankowski'ye kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle derbide 10. dakikadan itibaren 10 kişi oynamaya başladı. Sarı-kırmızılılarda Frankowski'nin oyundan atılmasının ardından Barış Alper Yılmaz sağ beke geçti.
BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Beşiktaş, karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray karşısında Ernest Muçi ile ikinci golü buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ernest Muçi, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Hakem Yasin Kol, yardımcısından gelen uyarının ardından Muçi'den önce topla oynayan Gedson Fernandes'in ofsaytta olduğunu işaret etti ve golü iptal etti.
DEVRE BİTMEDEN EŞİTLİK!
Galatasaray, Beşiktaş karşısında 45. dakikada eşitliği buldu. Bu dakikada ceza sahası dışından şansını deneyen Lucas Torreira, çok iyi bir şut çıkardı ve kaleci Mert'i mağlup ederek topu filelerle buluşturdu. Torreira'nın bu golüyle Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk tehlike Galatasaray'dan geldi. 46. dakikada Eren'in rakip ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen'in şutu yandan auta çıktı.
JOAO MARIO KALEYİ BULAMADI
48. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Milot Rashica ortasını yaptı, Joao Mario'nun ceza sahası içinde gelişine şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da bu dakikada Yunus Akgün yerini Mario Lemina'ya bıraktı.
SEMİH KILIÇSOY OYUNDA
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de karşılaşmanın 66. dakikasında Semih Kılıçsoy'u oyuna sürdü. Beşiktaş'ta bu dakikada kenara gelen isim Ernest Muçi oldu.
BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 66. dakikasında Gedson Fernandes'in attığı golle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Mario'nun vuruşu Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un kale alanındaki vuruşunda top ağlara gitti. Beşiktaş derbide tekrar öne geçti.
BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, karşılaşmanın 79. dakikasında üçüncü gole yaklaştı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Beşiktaş, Galatasaray'ı savunmada az adamla yakaladı. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
OKAN BURUK'TAN RİSK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 83. dakikada risk aldı. Galatasaray'da bu dakikada Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.
SEMİH'E KIRMIZI KART ÇIKTI
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, mücadelenin 90+5. dakikasında rakip ceza sahası önünde Davinson Sanchez'e arkadan bir faul yaptı. Hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Semih'e kırmızı kart gösterdi.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Beşiktaş, Galatasaray karşısında kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.
23. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Joao Mario'dan orta sahanın solundan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Rafa Silva, altıpas köşesinde Sanchez'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.
30. dakikada ceza sahası sol çaprazından Eren Elmalı'nın penaltı noktasının yakınına çıkardığı topu Torreira kontrol ettikten sonra yayın üzerindeki Sara'ya çıkardı. Oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Emirhan Topçu'nun savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Muçi, Frankowski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonda Frankowski'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu inceleyen Yasin Kol, sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
45. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı pasla kaleyi cepheden gören noktadan yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkaran Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
Derbi maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
66. dakikada Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.
79. dakikada hızlı gelişen atakta Joao Mario, sol kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Rashica'ya aktardı. Kosovalı kanat oyuncusunun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Muçi (Dk. 65 Semih Kılıçsoy), Rashica, Joao Mario (Dk. 85 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva (Dk. 90+3 Salih Uçan)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 83 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Torreira (Dk. 83 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 71 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 62 Lemina), Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 23 Rafa Silva, Dk. 66 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45 Torreira (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Dk. 36 Frankowski (Galatasaray), Dk. 90+6 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 55 Svensson, Dk. 69 Masuaku, Dk. 90+2 Rashica (Beşiktaş), Dk. 69 Barış Alper Yılmaz, Dk. 87 Sanchez, Dk. 90+7 Ahmed Kutucu (Galatasaray)