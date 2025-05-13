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Beşiktaş, Cerny için harekete geçti!

Beşiktaş, Rangers forması giyen Vaclav Cerny için Wolfsburg'la pazarlıklara başladı.

calendar 13 Mayıs 2025 09:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Cerny için harekete geçti!
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Beşiktaş aradığı kanat oyuncusunu İskoçya'da buldu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda başta kanatlar olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Serdal Adalı'nın güvenoyu alması ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların, gündemindeki birinci isim İskoç devi Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Geleceği hakkında açıklama yapan Cerny, "Her fırsata açığım" diyerek Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

PAZARLIKLAR ALMAN EKİPLE

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan tecrübeli futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2027'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cerny'nin hızı, uzaktan şutları ve bitiriciliği, Beşiktaş cephesinde olumlu not aldı. Çek yıldız için siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle pazarlıklara başladı.

PERFORMANSI

Bonservis bedeli 9 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoç ekibi ile 50 maçta forma giydi ve 18 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Cerny'ye Hollanda, İskoçya, Portekiz liglerinden de ilgi var. 

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