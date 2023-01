Beşiktaş, Bursa deplasmanında kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Frutti Extra Bursaspor deplasmanına konuk oldu.



Beşiktaş Emlakjet sahadan 88-74 mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Needham'ın dış atışları, Auguste'nin de boyalı alandaki etkili performansıyla sayılar üreten Frutti Extra Bursaspor, 5. dakikada 16-5 üstünlük sağladı. Savunmadaki sertlikle beraber Onuralp Bitim'in de hücumda devreye girmesiyle sayılar bulmaya devam eden yeşil-beyazlılar, ilk çeyreği 29-18 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, Egemen Güven'in pota altındaki hücum oyunları ve Rich'in sayılarıyla 3. dakikada farkı 5'e (31-26) indirdi. Bu dakikada Başantrenör Dusan Alimpejic'in aldığı molanın ardından parkeye daha enerjik çıkan Frutti Extra Bursaspor, Auguste ve Dudzinski'nin sayılarıyla kontrolü tekrar eline aldı ve 17. dakikada farkı tekrar çift hanelere çekti: 41-30. Kalan dakikaları da iyi oynayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-35 üstün girdi.



Üçüncü periyota da iyi başlayan konuk ekip Beşiktaş Emlakjet, Mccormack'ın asist ve sayılarıyla 22. dakikada farkı tek hanelere (52-43) indirdi. Bursa temsilcisi sık sık farkı çift hanelere taşısa da periyotun sonlarına doğru tempoyu arttıran Beşiktaş Emlakjet, Mccormack ve Usher'in set hücumlarından bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya kadar indirdi, final periyotuna Frutti Extra Bursaspor'un 69-63 üstünlüğüyle gidildi.



Son periyotun başında Beşiktaş Emlakjet, Akif Egemen Güven'in üçlüğüyle farkı 3'e kadar indirmeyi başardı: 69-66. Siyah-beyazlıların bu dönüşüne iyi reaksiyon gösteren Frutti Extra Bursaspor, Auguste ve Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere (76-66) yükseltti. Bu dakikan itibaren yeşil-beyazlı taraftarların da yoğun desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, rakibin skorda tekrar dönmesine izin vermedi ve parkeden 88-74 galip ayrıldı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Göksun Öz



Frutti Extra Bursaspor: Needham 20, Onuralp Bitim 24, Auguste 26, Dudzinski 4, Clemmons 5, Tarık Sezgün, Yiğitcan Saybir 2, Enes Berkay Taşkıran 2, Ömer Utku Al 2, Mithat Can Özalp, Ahmet Düverioğlu 3



Beşiktaş Emlakjet: Usher 12, Okben Ulubay 5, Orelik 7, Mooney 8, Mccormack 19, Ömer Can İlyasoğlu 10, Efe Tahmaz, Akif Egemen Güven 8, Burak Can Yıldızlı, Rich 5



1. Periyot: 29-18



Devre: 50-35



3. Periyot: 69-63



5 faulle çıkanlar: 37.42 Mooney (Beşiktaş Emlakjet), 37.53 Dudzinski (Frutti Extra Bursaspor)





