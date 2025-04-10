Beşiktaş, bu sezonun 'sancılı dönemiyle' bağını koparamıyor

Son haftalarda üst üste olumsuz sonuçlar alan Beşiktaş, sezonun ortasındaki "sancılı dönemi" yeniden yaşıyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, kulüp başkanlığına seçilen Serdal Adalı ve yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilk haftalarda gözle görülür bir çıkış yapmıştı.
"Kara Kartal", sezonun son düzlüğüne girilirken Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi yaşadı.
Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinden erken kopan Beşiktaş, Norveçli teknik adamla son haftaya taşıdığı Avrupa umudunu da Twente yenilgisiyle kaybetti. Siyah-beyazlılar, son olarak Türkiye Kupası'nda da hedeflerinden koparak bir başka hayal kırıklığı yaşadı.
- Son 5 maçta 1 galibiyet aldı
Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta sahadan bir kez galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste alınan 6 galibiyetin ardından sahasında öne geçtiği müsabakada 10 kişilik Gaziantep FK'ye 2-1, deplasmanda da 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 kaybetti.
Kupada da öne geçtiği Göztepe mücadelesinde bu kez Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kartla atılmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra 3-1 yenilen "Kara kartal", bu süreçteki tek beraberliğini 10 kişi tamamladığı Kasımpaşa maçında 1-1'lik skorla aldı.
Beşiktaş, oynadığı son 5 karşılaşmadaki tek galibiyetini de lider Galatasaray karşısında 2-1 ile aldı. Siyah-beyazlılar, elde ettiği sonuçla rakibinin ligdeki namağlup serisine son verdi.
- Gol yollarında yaşanan sorun devam ediyor
Siyah-beyazlı takımın son haftalarda gol yollarında yaşadığı sorun çözülemedi.
Beşiktaş'ta daha çok santrfor bölgesinde görev alan Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun gol katkısı gelecek adına düşündürüyor.
Söz konusu üç futbolcudan son 10 maçta Semih Kılıçsoy 2, Ciro Immobile ise 1 gol kaydetti. Mustafa ise bu süreçte skor katkısı yapamadı.
Söz konusu dönemde 16 gol atan "Kara Kartal"ın gol yükünü ise orta saha ve kanat oyuncuları çekiyor.
Siyah-beyazlı takımda Semih ve Immobile'nin dışında Emirhan Topçu, Milot Rashica, Keny Arroyo ve Ernest Muçi birer, Joao Mario ve Gedson Fernandes ikişer, Rafa Silva 4 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın bir golünü ise Trabzonsporlu savunmacı Arseniy Batagov kendi kalesine attı.
- Santrforsuz formasyon denendi
Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, gol yollarında yaşanan sorunun ardından santrforsuz formasyonla çözüm aradı.
Ligde Galatasaray ile oynanan derbi maçta Immobile'yi yedek başlatan Norveçli teknik adam, bu oyuncunun yerine kanat oyuncusu Rafa Silva'yı en ileri uçta denedi.
Derbide bir golle takımına katkı veren Portekizli futbolcu, kupadaki Göztepe müsabakasına da aynı mevkide başladı.
Immobile ise iki maç sonra ligde Kasımpaşa ile oynanan maçta formasını geri alırken 45 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı.
- Tek teselli savunma
Beşiktaş, hedeflerinden uzaklaştığı bu sezon savunmadaki performansıyla dikkati çekti.
Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle takım savunmasını ön plana çıkaran siyah-beyazlılar, sezonun geride kalan 30 haftasında kalesinde 28 gol gördü ve ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu.
Bu kulvarda rakiplerinden 26 gol yiyen Fenerbahçe ise ilk sırada yer alıyor.
- Kupaya da veda edildi
"Kara kartal", Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde havlu attı.
Ligde yarışın dışında kalan ve Avrupa'ya da lig aşamasında veda eden siyah-beyazlı takımın en büyük hedefi haline gelen Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısında alınan beklenmedik yenilgi Beşiktaş'ta moralleri bozdu.
Kupanın son şampiyonu siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta 3-1 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta şimdiki hedef ise ligi ilk dört sırada bitirmek.
- Adalı yönetimiyle, kaotik dönem unutulmaya çalışılıyor
Beşiktaş Kulübü, son yıllarda yaşadığı yönetimsel ve sportif sorunlarla bu kez eski başkan Hasan Arat döneminde sezon ortasında karşılaştı.
Daha sonra geçen yılın "fotokopisi" diye yorumlanan sezona iddialı bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, Ekim 2024'ün son günlerinde düşüşe geçti. Kötü sonuçların yanında yönetimde yaşanan depremlerle kaotik bir sürece giren Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından 3 Aralık 2024'te seçim kararı alındı.
Süreci yönetmesi için başkanlık görevine getirilen ikinci başkan Hüseyin Yücel ile girdiği seçimi kazanan Serdal Adalı, uzun bir çalışmanın ardından siyah-beyazlı futbol takımının başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi.
Adalı ve Solskjaer'in birlikteliği ilk haftalarda pozitif bir hava olarak karşılık verse de son haftalarda alınan sonuçlarla "sancılı dönem" yeniden akıllara geldi.
Bir yandan mayıs ayındaki seçime bir yandan da gelecek sezonun kadrosunun inşa çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı kulübün yönetimi, bu sezon kalan hedef için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, bu sezonun "sancılı dönemiyle" bağını koparamıyor
Sezona yeniden umutla başlayan Beşiktaş, son haftalardaki düşüşle hem kupaya veda etti hem de Avrupa hedefinden uzaklaştı.
Son haftalarda üst üste olumsuz sonuçlar alan Beşiktaş, sezonun ortasındaki "sancılı dönemi" yeniden yaşıyor.
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