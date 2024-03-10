Beşiktaş BOA evinde rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Beşiktaş BOA ağırladığı BOTAŞ'ı 70-55 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş BOA evinde rahat kazandı
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10 Mart 2024 16:37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş BOA: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 12, Nogic 7, Li 18, Ceyda Conker 2, Ceyda Bekar, Zümrüt Karahan 2, Melek Uzunoğlu 3, Şuğranur Sönmez

BOTAŞ: Weaver 10, Nicole 12, Işık Su Güven 2, Allen 24, Reimer 7, Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Deniz Üstün, Ceren Taylan, Zilan Kıran

1. Periyot: 25-12

Devre: 43-27

3. Periyot: 54-42

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