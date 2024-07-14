Beşiktaş, Bertuğ için masaya oturuyor

Cenk Tosun ile yollarını ayıran Beşiktaş yerli forvet arayışlarına başladı.
Siyah-beyazlıların, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde Fransız ekibiyle oyuncuyu kiralamak için temasa geçeceği öğrenildi.
Rennes'in oyuncuyu ilk etapta bonservisle satmak istediği ve Bertuğ için 7 milyon Euro'luk bir fiyat belirlediği belirtildi.
Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. Beşiktaş, milli futbolcu için Rennes'ten gelecek cevaba göre transfer için kararını verecek.
Siyah-beyazlıların, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde Fransız ekibiyle oyuncuyu kiralamak için temasa geçeceği öğrenildi.
Rennes'in oyuncuyu ilk etapta bonservisle satmak istediği ve Bertuğ için 7 milyon Euro'luk bir fiyat belirlediği belirtildi.
Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. Beşiktaş, milli futbolcu için Rennes'ten gelecek cevaba göre transfer için kararını verecek.