15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Beşiktaş, Bayo için harekete geçti!

Beşiktaş, Lille forması giyen Gineli golcü Mohamed Bayo'ya iki yıllık sözleşme ve maaş artışı içeren bir teklif yaptı. Anlaşma için Fransız ekibiyle görüşmelerin yakında başlayacağı belirtildi.

15 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com dış haberler
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's'i eleyerek play-off turuna çıkan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, Lille'nin Gineli golcüsü için devreye girdi.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME


AfricaFoot'un haberine göre Beşiktaş, Lille forması giyen Mohamed Bayo'ya teklifte bulundu. Siyah-beyazlı yönetim, Bayo ve ekibiyle görüşmeler yaptı. Oyuncuya maaş artışı içeren iki yıllık bir sözleşme ve iddialı bir sportif proje sunuldu.

LILLE İLE YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Haberde, Beşiktaş'ın anlaşmayı tamamlamak için yakında Lille ile doğrudan görüşmelere başlayacağı bilgisine yer verildi.

Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi kalan Gineli oyuncunun 2.8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
