Beşiktaş, Bayo için harekete geçti!

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's'i eleyerek play-off turuna çıkan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılar, Lille'nin Gineli golcüsü için devreye girdi.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME
AfricaFoot'un haberine göre Beşiktaş, Lille forması giyen Mohamed Bayo'ya teklifte bulundu. Siyah-beyazlı yönetim, Bayo ve ekibiyle görüşmeler yaptı. Oyuncuya maaş artışı içeren iki yıllık bir sözleşme ve iddialı bir sportif proje sunuldu.
LILLE İLE YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Haberde, Beşiktaş'ın anlaşmayı tamamlamak için yakında Lille ile doğrudan görüşmelere başlayacağı bilgisine yer verildi.
Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi kalan Gineli oyuncunun 2.8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
