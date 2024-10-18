Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanı Emrah Bayraktar ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bayraktar, TFF'de görev yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ayrılığı açıkladı
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18 Ekim 2024 17:36
Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanı Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdı.

Bayraktar'ın bundan sonra TFF'de görev alacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzde Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığı görevini icra eden Emrah Bayraktar, önümüzdeki dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapacaktır. Emrah Bayraktar'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni görevinde başarılar dileriz."

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