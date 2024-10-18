Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanı Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdı.
Bayraktar'ın bundan sonra TFF'de görev alacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzde Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığı görevini icra eden Emrah Bayraktar, önümüzdeki dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapacaktır. Emrah Bayraktar'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni görevinde başarılar dileriz."
Bayraktar'ın bundan sonra TFF'de görev alacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzde Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığı görevini icra eden Emrah Bayraktar, önümüzdeki dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapacaktır. Emrah Bayraktar'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni görevinde başarılar dileriz."