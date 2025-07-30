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Beşiktaş Avrupa'da tur için sahada

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş, perşembe günü turu atlama parolası ile sahada olacak.

calendar 30 Temmuz 2025 10:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Avrupa'da tur için sahada
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında perşembe günü Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.


İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

- İLK MAÇTAKİ SKOR MORALLERİ BOZDU

Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.

Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

- EKSİKLER

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.

- BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

- BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

- BEŞİKTAŞ ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

 
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