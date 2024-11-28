UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. UEFA'nın kararı nedeniyle İstanbul yerine Macaristan'da oynanan maçı Maccabi 3-1'lik skorla kazandı.
Maccabi, 23. dakikada Gavriel Kanichowsky'nin golüyle öne geçti. Rafa Silva, 38. dakikada skora dengeyi getirdi.
45+3. dakikada Dor Peretz, devrenin skorunu belirledi.
IMMOBILE'NİN GÜNÜ DEĞİL
Cher Ndour'un 60. dakikada fileleri havalandıran vuruşu, pozisyon öncesinde Immobile ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Ciro Immobile, bu kez 71. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Maccabi, 81.dakikada Weslley Patati'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.
BİR İSRAİL EKİBİNE İLK KEZ KAYBETTİ
Avrupa Ligi'ndeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 6 puanda kaldı. İsrail takımlarına karşı oynadığı ilk 6 maçta yenilmeyen Beşiktaş, 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından ilk kez kaybetti.
İlk 4 maçında puan alamayan Maccabi, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.
Beşiktaş, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'e konuk olacak. Maccabi ise RFS'yi ağırlayacak.
VAN BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.
Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken siyah-beyazlı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi.
BEŞİKTAŞ HEYETİ İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ
Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.
UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.
HACIOSMANOĞLU DA TRİBÜNLERDE
Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.
İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.
NECİP UYSAL, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.
Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.
IMMOBILE, 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.
Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligde RAMS Başakşehir ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö maçlarında görev yapamayan tecrübeli oyuncu, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattının en ucundaki görev bölgesine döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Maccabi Tel Aviv gole yaklaştı. Kanichowsky ceza sahası önünde topla buluştuktan sonra siyah-beyazlı savunmayı çalımlayarak topu penaltı noktası önüne çıkardı. Turgeman'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
23. dakikada İsrail ekibi öne geçti. Davida soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kanichowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.
38. dakikada Rafa Silva skoru eşitledi. İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy tek pasla topu Rafa Silva'ya gönderdi. Siyah-beyazlı oyuncu orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-1.
45+3. dakikada Maccabi Tel Aviv yeniden öne geçti. Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.
80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Stat: Nagyerdei
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini (İtalya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista (Dk. 19 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 46 Talha Sanuç), Masuaku (Dk. 83 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Joao Mario (Dk. 46 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Ndour), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel (Dk. 67 Nachmias), Peretz (Dk. 67 Sissokho), Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati
Goller: Dk. 23 Kanichowsky, Dk. 45+3 Peretz, Dk. 80 Patati (Maccabi Tel Aviv), Dk. 38 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 42 Masuaku, Dk. 81 Gedson Fernandes, Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Dk. 84 Stojic (Maccabi Tel Aviv)
Maccabi, 23. dakikada Gavriel Kanichowsky'nin golüyle öne geçti. Rafa Silva, 38. dakikada skora dengeyi getirdi.
45+3. dakikada Dor Peretz, devrenin skorunu belirledi.
IMMOBILE'NİN GÜNÜ DEĞİL
Cher Ndour'un 60. dakikada fileleri havalandıran vuruşu, pozisyon öncesinde Immobile ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Ciro Immobile, bu kez 71. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Maccabi, 81.dakikada Weslley Patati'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.
BİR İSRAİL EKİBİNE İLK KEZ KAYBETTİ
Avrupa Ligi'ndeki 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 6 puanda kaldı. İsrail takımlarına karşı oynadığı ilk 6 maçta yenilmeyen Beşiktaş, 4 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından ilk kez kaybetti.
İlk 4 maçında puan alamayan Maccabi, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.
Beşiktaş, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'e konuk olacak. Maccabi ise RFS'yi ağırlayacak.
VAN BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.
Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken siyah-beyazlı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi.
BEŞİKTAŞ HEYETİ İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ
Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.
UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.
HACIOSMANOĞLU DA TRİBÜNLERDE
Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.
İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.
NECİP UYSAL, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.
Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.
IMMOBILE, 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.
Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligde RAMS Başakşehir ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö maçlarında görev yapamayan tecrübeli oyuncu, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattının en ucundaki görev bölgesine döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Maccabi Tel Aviv gole yaklaştı. Kanichowsky ceza sahası önünde topla buluştuktan sonra siyah-beyazlı savunmayı çalımlayarak topu penaltı noktası önüne çıkardı. Turgeman'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
23. dakikada İsrail ekibi öne geçti. Davida soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kanichowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.
38. dakikada Rafa Silva skoru eşitledi. İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy tek pasla topu Rafa Silva'ya gönderdi. Siyah-beyazlı oyuncu orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-1.
45+3. dakikada Maccabi Tel Aviv yeniden öne geçti. Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.
80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Stat: Nagyerdei
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini (İtalya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista (Dk. 19 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 46 Talha Sanuç), Masuaku (Dk. 83 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Joao Mario (Dk. 46 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Ndour), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel (Dk. 67 Nachmias), Peretz (Dk. 67 Sissokho), Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati
Goller: Dk. 23 Kanichowsky, Dk. 45+3 Peretz, Dk. 80 Patati (Maccabi Tel Aviv), Dk. 38 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 42 Masuaku, Dk. 81 Gedson Fernandes, Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Dk. 84 Stojic (Maccabi Tel Aviv)