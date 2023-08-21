Beşiktaş, Arsenal ile görüşmelere başladı!

Son Dakika Transfer Haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'den Rob Holding'in transferi için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Arsenal ile görüşmelere başladı!
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21 Ağustos 2023 12:58
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını gündemine aldı.

ARSENAL'DEN TRANSFER İSTİYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Transfer ile ilgili kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ROB HOLDING KİMDİR?

Arsenal'a 2016 yılında Bolton'dan 3 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, yaklaşık 7 senedir Londra ekibinde forma giyiyor.

Premier Lig ekibiyle 162 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydetti.


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