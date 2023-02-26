Beşiktaş - Antalyaspor: İlk 11'ler

Serkan Tokat oturacak.

Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda iseBeşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka, CenkAtaberk, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi.İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Haji Wright, Kudriashov, Shoya Nakajima ve Ufuk Akyol'un yanı sıra cezalı olan Larsson forma giyemeyecek, Öte yandan Antalyaspor'un devre arası transfereleri Erdal Rakip, Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza, talimatlar gereği maçın oynanması gereken asıl tarihte Antalyaspor kadrosunda olmadığı için bu maçta oynama yer alamayacak.Beşiktaş ile Antalyaspor, ligde daha önce 62 kez karşı karşıya geldi.Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 41 galibiyet elde ederken Abntalyaspor 8 galibiyet gördü, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 31 maçta Antalyaspor 3 maçı kazanırken Beşiktaş 22 galibiyet elde etti ve 6 maç ise berabere bitti.Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.