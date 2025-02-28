Beşiktaş'a yeni viking: Andreas Schjelderup

Beşiktaş, ara transfer döneminde 19 yaşındaki Ekvadorlu Keny Arroyo, 21 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo'yu transfer ederek gençleştirme operasyonunun düğmesine basmıştı.



Siyah beyazlıların gündemine gelen bir diğer isim ise Benfica'da forma giyen 20 yaşındaki Andreas Schjelderup oldu.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, vatandaşını kadrosunda görmeyi çok istiyor. Siyah beyazlı kurmaylar da bu transferi bitirmek için Portekiz ekibi ile temaslara başladı



SICAK BAKIYOR



Her iki kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Norveçli yıldız da Solskjaer'le çalışmaya sıcak bakıyor.



PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO



Schjelderup'un Portekiz deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olan 20 yaşındaki genç oyuncu, iki sene önce Nordsjaelland'dan 9 milyon avro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.



PERFORMANSI



Bu sezon Benfica formasıyla toplam 22 maça çıkan Schjelderup, sahada bulunduğu 797 dakikaya 3 gol ve 4 asist sığdırdı.



