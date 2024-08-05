Beşiktaş, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, kanat bölgesine takviye yapmak amacıyla AZ Alkmaar'dan Hollandalı futbolcu Myron van Brederode'yi gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen van Brederode, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç yetenek, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş'ın, yetenekli futbolcunun transferini değerlendirip değerlendirmeyeceği ise konuşulanlar arasında bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen van Brederode, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç yetenek, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş'ın, yetenekli futbolcunun transferini değerlendirip değerlendirmeyeceği ise konuşulanlar arasında bulunuyor.
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