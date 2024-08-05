Beşiktaş'a yeni kanat önerildi

Beşiktaş, kanat bölgesine takviye olarak AZ Alkmaar'dan Hollandalı futbolcu Myron van Brederode'yi gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a yeni kanat önerildi
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05 Ağustos 2024 11:24
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 11:52
Beşiktaş, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, kanat bölgesine takviye yapmak amacıyla AZ Alkmaar'dan Hollandalı futbolcu Myron van Brederode'yi gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen van Brederode, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç yetenek, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'ın, yetenekli futbolcunun transferini değerlendirip değerlendirmeyeceği ise konuşulanlar arasında bulunuyor.

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