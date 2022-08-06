Beşiktaş'a Welinton için teklif!

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton için Arap yarımadasından bir takım transfer teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Welinton için teklif!
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06 Ağustos 2022 15:01
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

A Spor'un haberine göre, Arap yarımadasından bir kulübün Brezilyalı stoper için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve 33 yaşındaki futbolcunun ayrılma ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde üst adalesinden sakatlık yaşayan Welinton, yaklaşık bir ay formasından uzak kalacak.

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