Beşiktaş'a Welinton için teklif!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.



A Spor'un haberine göre, Arap yarımadasından bir kulübün Brezilyalı stoper için siyah-beyazlıların kapısını çaldığı belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve 33 yaşındaki futbolcunun ayrılma ihtimalinin olduğu kaydedildi.



Geçtiğimiz günlerde üst adalesinden sakatlık yaşayan Welinton, yaklaşık bir ay formasından uzak kalacak.





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