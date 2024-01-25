Beşiktaş'a transferde Olimpik Lyon engeli

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Nemanja Matic transferinde Lyon devreye girdi. Fransız ekibin Sırp futbolcuyla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı ve kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a transferde Olimpik Lyon engeli
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25 Ocak 2024 15:42
Ara transfer döneminde takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyordu.

Siyah-beyazlılar'ın Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşması esnasında Sırp futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirerek 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Di Marzio'nun haberine göre, ancak Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un transfere dahil olduğu ve Matic'i kadrosuna katmak üzere olduğu kaydedildi.

Fransız ekibin 2.5 yıllık sözleşme üzerinden Sırp orta saha ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

BU SEZON 19 MAÇTA 3 ASİST

Rennes formasıyla 19 resmi maça çıkan Matic, 3 asistlik katkı sağladı.

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