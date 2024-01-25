Ara transfer döneminde takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyordu.
Siyah-beyazlılar'ın Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşması esnasında Sırp futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirerek 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Di Marzio'nun haberine göre, ancak Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un transfere dahil olduğu ve Matic'i kadrosuna katmak üzere olduğu kaydedildi.
Fransız ekibin 2.5 yıllık sözleşme üzerinden Sırp orta saha ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.
BU SEZON 19 MAÇTA 3 ASİST
Rennes formasıyla 19 resmi maça çıkan Matic, 3 asistlik katkı sağladı.
Siyah-beyazlılar'ın Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşması esnasında Sırp futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirerek 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Di Marzio'nun haberine göre, ancak Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un transfere dahil olduğu ve Matic'i kadrosuna katmak üzere olduğu kaydedildi.
Fransız ekibin 2.5 yıllık sözleşme üzerinden Sırp orta saha ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.
BU SEZON 19 MAÇTA 3 ASİST
Rennes formasıyla 19 resmi maça çıkan Matic, 3 asistlik katkı sağladı.