17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Beşiktaş'a sürpriz yerli kanat önerisi!

U21 Milli Takımı'nda da forma giyen ve NEC Nijmegen'de oynayan Başar Önal, Beşiktaş'a önerildi.

calendar 18 Ağustos 2025 10:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu Taylan Bulut ile güçlendiren Beşiktaş, gözünü bir başka gurbetçi oyuncuya çevirdi.

HOLLANDA'DAN SÜRPRİZ ÖNERİ

Sol kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş'a Hollanda'dan süpriz bir isim önerildi.

NEC Nijmegen'de forma giyen 21 yaşındaki Hollanda doğumlu Türk futbolcu Başar Önal siyah-beyazlılara teklif edildi.

Başar Önal, U-21 Milli Takımı'nda da görev alıyor.

PERFORMANSI

21 yaşındaki oyuncu yeni sezonda çıktığı 2 maçta 2 asist sevinci yaşadı.

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
