Beşiktaş'a sürpriz yerli kanat önerisi!

Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosunu Taylan Bulut ile güçlendiren Beşiktaş, gözünü bir başka gurbetçi oyuncuya çevirdi.
HOLLANDA'DAN SÜRPRİZ ÖNERİ
Sol kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş'a Hollanda'dan süpriz bir isim önerildi.
NEC Nijmegen'de forma giyen 21 yaşındaki Hollanda doğumlu Türk futbolcu Başar Önal siyah-beyazlılara teklif edildi.
Başar Önal, U-21 Milli Takımı'nda da görev alıyor.
PERFORMANSI
21 yaşındaki oyuncu yeni sezonda çıktığı 2 maçta 2 asist sevinci yaşadı.
