Beşiktaş'a sürpriz öneri: Davy Klaassen

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Hollandalı oyuncu Davy Klaassen geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'a sürpriz öneri: Davy Klaassen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2023 11:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak da gündeme yeni bir isim geldi. Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın formasını giyen Davy Klassen, menajerler aracılığı ile Siyah-Beyazlılar'a önerildi.

MALİYET HESAPLARI YAPILIYOR

Ajax ile 1 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin vereceği rapor bekleniyor. Eldeki bir çok alternatifi masaya koyan yönetim, maliyet hesapları da yapıyor. Eğer teknik ekip, tecrübeli futbolcu için onay verirse hem oyuncu hem de kulübü ile temasa geçilecek.

WERDER BREMEN DE DEVREDE

Bu arada bu sezon 46 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Klassen'i isteyen tek kulüp Beşiktaş değil! Deneyimli futbolcu için Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de devrede.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery