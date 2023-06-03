Beşiktaş'a sürpriz öneri: Davy Klaassen

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak da gündeme yeni bir isim geldi. Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın formasını giyen Davy Klassen, menajerler aracılığı ile Siyah-Beyazlılar'a önerildi.
MALİYET HESAPLARI YAPILIYOR
Ajax ile 1 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin vereceği rapor bekleniyor. Eldeki bir çok alternatifi masaya koyan yönetim, maliyet hesapları da yapıyor. Eğer teknik ekip, tecrübeli futbolcu için onay verirse hem oyuncu hem de kulübü ile temasa geçilecek.
WERDER BREMEN DE DEVREDE
Bu arada bu sezon 46 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Klassen'i isteyen tek kulüp Beşiktaş değil! Deneyimli futbolcu için Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de devrede.
MALİYET HESAPLARI YAPILIYOR
Ajax ile 1 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin vereceği rapor bekleniyor. Eldeki bir çok alternatifi masaya koyan yönetim, maliyet hesapları da yapıyor. Eğer teknik ekip, tecrübeli futbolcu için onay verirse hem oyuncu hem de kulübü ile temasa geçilecek.
WERDER BREMEN DE DEVREDE
Bu arada bu sezon 46 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Klassen'i isteyen tek kulüp Beşiktaş değil! Deneyimli futbolcu için Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de devrede.