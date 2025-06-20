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Beşiktaş'a Sırp golcü: Aleksandar Mitrovic

Beşiktaş, Al Hilal forması giyen santrfor oyuncusu Aleksandar Mitrovic ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı takım sponsor desteğiyle bu transferi bitirmek istiyor.

calendar 20 Haziran 2025 08:10 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Sırp golcü: Aleksandar Mitrovic
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Yeni sezonda şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

TEKLİF YAPILDI

Siyah-beyazlılar, golcü takviyesi için rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Al-Hilal'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Aleksandar Mitrovic, Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alıyor. Yönetim, Sırp yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler olumlu ilerlerken, Mitrovic'in Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

SPONSOR DESTEĞİYLE TRANSFER BİTEBİLİR!


Bu sezon Al-Hilal formasıyla çıktığı 23 maçta 19 gol, 12 asist katkısı yapan atan Mitrovic, geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'de Fulham formasıyla da fırtına gibi esmişti. Beşiktaş'ın transferdeki en büyük rakibi ise Fenerbahçe. Ancak Beşiktaş cephesi, Sırp golcüyü İstanbul'a getirme konusunda kararlı. 30 yaşındaki forvetin Suudi Arabistan'daki yıllık ücreti yüksek olsa da Beşiktaş, bu transferi sponsor desteğiyle bitirmek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ın istesinde ilk sırada yer alan Mitrovic, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Al Hilal'de 23 maçta 19 gol, 12 asist katkısı yapan Sırp golcü için siyah beyazlılar çalışmaları hızlandırdı. 

 
 


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