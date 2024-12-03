Beşiktaş'a öneri: Markus Gisdol!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin getirileceği merak konusu oldu.
Sergen Yalçın teklife olumsuz yanıt verirken menajerler kulübün kapısını aşındırmaya başladı. Yönetim bugün yapacağı toplantıda hoca konusunda da seçenekleri değerlendirecek.
Geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran ve takımı kümede tuttuktan sonra ayrılan Markus Gisdol'un yönetime önerildiği kaydedildi. Bazı yöneticilerin de Serdar Topraktepe ile yola devam etme seçeneğini masaya getireceği kaydedildi.
ÇALIŞTIRDIĞI KULÜPLER
Bu arada 55 yaşındaki Alman hoca Gisdol, kariyerinde daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova ve son olarak da geçtiğimiz sezon Samsunspor'u çalıştırmıştı.
GİSDOL NE DEMİŞTİ?
"Birkaç takımdan bana teklif geldi ancak doğru projeler olmadığını düşündüğümden kabul etmedim. Doğru anı, doğru projeyi bekledim diyebilirim. Süper Lig'de çalışmayı, Süper Lig'de ve bu ülkede olmayı çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim. Şimdi bütün enerjimi toplamış hazırım. Türkiye'de çalışabilirim, çalışmak da isterim. Belki Avrupa'dan bir teklif gelecek, belki orada yoluma da devam edeceğim veya başka bir ülkeden gelecek, onu bilemiyorum. Doğru projeyi bekliyorum, doğru anı bekliyorum."
Sergen Yalçın teklife olumsuz yanıt verirken menajerler kulübün kapısını aşındırmaya başladı. Yönetim bugün yapacağı toplantıda hoca konusunda da seçenekleri değerlendirecek.
Geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran ve takımı kümede tuttuktan sonra ayrılan Markus Gisdol'un yönetime önerildiği kaydedildi. Bazı yöneticilerin de Serdar Topraktepe ile yola devam etme seçeneğini masaya getireceği kaydedildi.
ÇALIŞTIRDIĞI KULÜPLER
Bu arada 55 yaşındaki Alman hoca Gisdol, kariyerinde daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova ve son olarak da geçtiğimiz sezon Samsunspor'u çalıştırmıştı.
GİSDOL NE DEMİŞTİ?
"Birkaç takımdan bana teklif geldi ancak doğru projeler olmadığını düşündüğümden kabul etmedim. Doğru anı, doğru projeyi bekledim diyebilirim. Süper Lig'de çalışmayı, Süper Lig'de ve bu ülkede olmayı çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim. Şimdi bütün enerjimi toplamış hazırım. Türkiye'de çalışabilirim, çalışmak da isterim. Belki Avrupa'dan bir teklif gelecek, belki orada yoluma da devam edeceğim veya başka bir ülkeden gelecek, onu bilemiyorum. Doğru projeyi bekliyorum, doğru anı bekliyorum."