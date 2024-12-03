Beşiktaş'a öneri: Markus Gisdol!







GİSDOL NE DEMİŞTİ?



"Birkaç takımdan bana teklif geldi ancak doğru projeler olmadığını düşündüğümden kabul etmedim. Doğru anı, doğru projeyi bekledim diyebilirim. Süper Lig'de çalışmayı, Süper Lig'de ve bu ülkede olmayı çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim. Şimdi bütün enerjimi toplamış hazırım. Türkiye'de çalışabilirim, çalışmak da isterim. Belki Avrupa'dan bir teklif gelecek, belki orada yoluma da devam edeceğim veya başka bir ülkeden gelecek, onu bilemiyorum. Doğru projeyi bekliyorum, doğru anı bekliyorum."





