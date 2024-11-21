Beşiktaş'a Muçi'den kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Arnavutluk M illi Takımı'nda sakatlanan Ernest Muçi için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Muçi'den kötü haber
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21 Kasım 2024 12:26
Beşiktaş Kulübü, Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüptne yapılan açıklamada "Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır." denildi.

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin tedavisine başlandığını açıkladı. Ernest Muçi sakatlığı sebebiyle 15-20 gün sahalardan uzak kalacak.

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