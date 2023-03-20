Beşiktaş'a kötü haber; derbide zor

TAYYİP DERBİDE ZOR

Rosier'e operasyon, Tayyip'te kanama...Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e boyun kisti nedeniyle cerrahi işlem uygulandı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.İstanbulspor maçında sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın ise çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Tayyip'in Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.Rosier'in ise 4-5 gün sonra bireysel antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.