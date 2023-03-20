Beşiktaş'a kötü haber; derbide zor

İstanbulspor'a karşı oynanan maçta sakatlanan Beşiktaşlı Tayyip Talha'nın Fenerbahçe karşısında oynamasının zor olduğu ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a kötü haber; derbide zor
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20 Mart 2023 10:08
Rosier'e operasyon, Tayyip'te kanama...

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e boyun kisti nedeniyle cerrahi işlem uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TAYYİP DERBİDE ZOR

İstanbulspor maçında sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın ise çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Tayyip'in Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.

Rosier'in ise 4-5 gün sonra bireysel antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi. 

 
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