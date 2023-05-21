Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ta Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart gören Omar Colley, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a kötü haber!
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21 Mayıs 2023 20:27
Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlı takımda Omar Colley, 54. dakikada Cherif Ndiaye'ye faulü sonrası sarı kart gördü. Gambiyalı oyuncu bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Omar Colley, gelecek hafta Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

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