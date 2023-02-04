Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a kötü haber!
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04 Şubat 2023 16:54
Sivasspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Arthur Masuaku cezalı duruma düştü. Masuaku, gelecek hafta formasından uzak kalacak.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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