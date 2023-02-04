Beşiktaş'a kötü haber!

Sivasspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlılarda ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Arthur Masuaku cezalı duruma düştü. Masuaku, gelecek hafta formasından uzak kalacak.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılarda ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Arthur Masuaku cezalı duruma düştü. Masuaku, gelecek hafta formasından uzak kalacak.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
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